Drei Pilotkindergärten starten im September im Brucker Bezirk

Anfang Mai wurde im Landeskindergarten St. Pölten der Startschuss für die ,blau-gelbe Kinderbetreuungs-Offensive‘ von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) verkündet. „Die Öffnung der Kindergärten für Zweijährige ist dabei ein Angebot im Sinne der Wahlfreiheit zur Schließung der Karenzlücke. Für die im September startenden Pilotkindergärten sind aktuell 17 bereits fixiert, in denen landesweit 270 zweijährige Kinder betreut werden können“, meinte Teschl-Hofmeister.

Wolfsthal ist eine der Pilotgemeinden, die an der Umsetzung beteiligt ist. Die Eckpunkte des Programms sind: Die Schließtage im Sommer werden auf eine Woche reduziert, die Vormittagsbetreuung ist für alle Kinder bis zum Alter von sechs Jahren ab September kostenlos, generelle Öffnung für Zweijährige ab September 2024, die Nachmittagsbetreuung in Wohnortnähe soll flächendeckend sein, die Gruppengrößen werden verringert bei gleichzeitiger Aufstockung des Personals. Die Kosten, die vom Land und den Gemeinden gemeinsam getragen werden sollen, belaufen sich auf rund 750 Millionen Euro. Zum finanziellen Aufwand kommt der Personalbedarf von zusätzlichen 2.350 Betreuungspersonen. Die entsprechende Personalsuche läuft derzeit.

Wissenschaftliche Begleitung der Pilot-Kindergärten

Dank eines breiten Spektrums von ein- bis achtgruppigen Varianten werde man dabei möglichst breitgefächerte Aufschlüsse erhalten, inwieweit durch die Aufnahme der Zweijährigen andere Möbel und Spielgeräte erforderlich seien, wie sich Tagesrhythmus und Schlafzeiten änderten, wie die Kommunikation mit den Eltern ablaufe etc., damit der Kindergartenalltag ab September 2024 reibungslos funktioniere. Die wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase werde in entsprechenden Empfehlungen pädagogischer und organisatorischer Art münden.

Außerdem wird es neben Höflein auch in Scharndorf schon eine Beteiligung an der Pilotphase geben. „Wir werden im Gemeindeamt eine dritte Gruppe als Provisorium einrichten“, sagt Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer (ÖVP). Ab Herbst können dort die Zweijährigen betreut werden. Vorab sei der Bedarf erhoben worden, es könne eine dritte Gruppe komplett gefüllt werden. „Wir sehen es als Service für die Eltern, die Kinder können bereits ab Herbst in den Kindergarten in der Gemeinde gehen und brauchen dann 2024 nicht zu wechseln“, so Zwickelstorfer.

Das Archiv, das bisher in dem Raum untergebracht war, wanderte in den Keller. Neben dem Gruppenraum werden den Kindern und Betreuerinnen ein Vorraum, eine Küche und Sanitäranlagen mit Wickelgelegenheit zur Verfügung stehen. Der Zugang ist über den Parkplatz möglich. „Der Umbau kostet rund 150.000 Euro, die Einrichtung wird zu 48 Prozent vom Land gefördert“, erklärt der Ortschef.

Die Standorte der Pilotkindergärten in Niederösterreich. Foto: Land NÖ, Land NÖ Aussendung

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.