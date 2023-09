Kindergarten Neue Kindergartenleiterin in Trautmannsdorf

Bürgermeister Johann Laa bedankte sich mit Blumen bei der ehemaligen Kindergartenleiterin Carina Schandl und hieß Karin Herr herzlich willkommen. Foto: Gemeinde Trautmannsdorf

M it September 2023 trat die neue Kindergartenleiterin Karin Herr ihre Stelle in Trautmannsdorf an. Die bisherige Leiterin Carina Schandl wechselte in den Kindergarten nach Scharndorf.

„Ich habe Ende Juni von unserer Kindergartenleiterin Frau Schandl die Information erhalten, dass sie sich verändert und ab September in einem neuen Kindergarten ihren Dienst antritt“, so Bürgermeister Johann Laa (ÖVP). Verabschiedet wurde Carina Schandl mit einem Strauß Blumen. Weiters erläutert Laa, dass die Gemeinde mit allen sechs Pädagoginnen laufend im Kontakt stehe. Halbjährlich gibt es zumindest zwei Gruppentreffen mit den Leiterinnen. Bei diesen Treffen werden wichtige Themen zwischen Gemeinde und Kindergarten besprochen. „Von der neuen Leiterin im Kindergarten Trautmannsdorf erwarte ich mir dieselbe konstruktive Zusammenarbeit wie mit den bisher kennengelernten Pädagoginnen“, gibt Bürgermeister Johann Laa auf Anfrage der NÖN an. Die neue Kindergartenleiterin steht ihrer neuen Herausforderung jedenfalls sehr positiv gegenüber. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Leitung im Kindergarten Trautmannsdorf“, so Katrin Herr.