Wildungsmauer: Bach, Profkofjew und ein „Babylonisches Gebet“

Die Violoncello-Virtuosen Uta Korff und Christophe Pantillon traten am Freitag in der romanischen Kirche in Wildungsmauer auf. Gespielt wurden Werke von Bach (Suite Nr. 5 in c-Moll), dem hierzulande wohl weniger bekannten französischen Komponisten Olivier Greif („Shtil, di Nacht is ojsgesternt“), Sergej Prokofjew (Sätze aus „Musik für Kinder“) und Ludwig van Beethovens „Zwölf Variationen über ein Thema aus dem Oratorium Judas Makkabäus“ von Georg Friedrich Händel.

Die Künstler zeigten, welchen Klangreichtum zwei Celli entfalten können, manchmal meinte man beinahe ein Orchester zu hören. Ein Stück war für Cello ohne Bogen geschrieben, das „Babylonische Gebet“ (im arabischen Originaltitel „Salat Babilya“) der englischen zeitgenössischen Komponistin Zoe Martlew (geboren 1968). Der Stil des Werkes ist vom sonoren Klang der alten arabischen Laute („Oud“) inspiriert und sollte die irakischen Kinder in Bagdad während der Bombennächte beruhigen. Als Zugabe erklang Camille Saint-Saëns „Der Schwan“.