Rohrau: Bariton Jakob Hoffmann gewinnt Haydn-Wettbewerb

Im Rahmen des Klassikfestivals „Haydnregion Niederösterreich“ ging am Wochenende der „5. Internationale Haydn-Wettbewerb für klassisches Lied und Arie“ im Schloss Rohrau über die Bühne. Der Wettbewerb richtet sich an junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt mit besonderer Begabung für Lied und Oper, inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf dem Lied-und Arienrepertoire aus der Zeit der Wiener Klassik.

Den Juryvorsitz hatte wiederum Kammersängerin Angelika Kirchschlager inne. Die Juroren bewerteten die Teilnehmer nach einem Punktesystem von Eins bis Zehn in den Kategorien „Stimmqualität und Stimmtechnik“ und „Interpretation und Präsenz“. Nach drei spannenden Wettbewerbstagen wurden nach dem Finalkonzert am Sonntag insgesamt acht Preise an fünf Sängerinnen und Sänger verliehen: der erste Hauptpreis ging an den in München geborenen Bariton Jakob Hoffmann, der sich außerdem über den Sonderpreis der Bühne Baden und den Sonderpreis für die beste Liedinterpretation freuen konnte. Der zweite Preis ging an die australische Sopranistin Alexandra Flood, der dritte Preis, gewidmet von der Marktgemeinde Rohrau, an Isabel Weller, eine deutsche Sopranistin. Florentine Schumacher, ebenfalls eine Sopranistin aus Deutschland, errang den Publikumspreis. Einzige Preisträgerin aus Österreich ist die Salzburger Sopranistin Heidi Baumgartner, die mit dem „Joanna & Gene Farber“-Nachwuchspreis prämiert wurde.

„Ich freue mich auch dieses Jahr über die zahl­reichen Bewerbungen und das große Interesse. Im Rahmen unseres Wettbewerbs können sich junge Vokal-Künstlerinnen und -künstler aus der ganzen Welt in wertschätzender Atmosphäre vor einer hoch­karätigen Jury präsentieren“, kommentiert Michael Linsbauer, der künstlerische Leiter der „Haydnregion NÖ„ und Initiator des Wettbewerbs. Die Jury-Mitglieder haben oft leitende Funktionen an internationalen Bühnen oder Festivals oder sind als internationale Künstlermanager erfolgreich. „Die Karrieren der Preis­träger der vergangenen Jahre, die sich inzwischen auf bedeutenden Opern-und Konzert­podien weltweit präsentieren, sind Ausdruck des hohen künstlerischen Niveaus der Veranstaltung“, meint Linsbauer.

Das Finalkonzert kann unter https://www.haydnregion-noe.at/wettbewerb-2023.html nachgesehen werden.

Die österreichische Sopranistin Heidi Baumgartner mit Samantha Farber. Foto: Niklas Schnaubelt, NIKLAS SCHNAUBELT

Der Sieger Jakob Hoffmann mit Landtagsabgeordnetem Otto Auer (ÖVP). Foto: Niklas Schnaubelt, NIKLAS SCHNAUBELT

