Nächste Premiere in der Papierfabrik

„Wir sind mit dem Start durchaus zufrieden“, sagt Marc Dorffner. Gemeinsam mit seiner Gattin Seraina hat sich das Artisten-Paar vor vier Wochen einen Traum erfüllt und in der ehemaligen Papierfabrik mit der spektakulären Show "Ein * Motel" ein Varieté Theater eröffnet (die NÖN berichtete). Eine Auslastung von mehr als 60 Prozent über vier Wochen sei nicht schlecht.

Nun steht die nächste Premiere an: Mit einem Kabarett-Wochenende will die Papierfabrik als attraktiver Veranstaltungsort in der Region weiter Fuß fassen. Kommenden Freitag ist um 20 Uhr Jimmy Schlager mit seinem Musikkabarett „Leberkaas Hawaii“ zu Gast, tags daruf geht es ebenfalls um 20 Uhr bei den „Zärtlichkeiten“ von Christoph Fritz um „überfordernde Situationen“ wie eine Frau zu küssen, Raubopfer zu sein, eine Beziehung zu führen oder neben einem fremden Mann am Pissoir zu pinkeln.

Überfordert sieht sich Dorffner mit seinem mutigen Projekt nicht. Sein Langzeit-Ziel, das Varieté als eigene Unterhaltungsgattung mit Standort Klein-Neusiedl zu etablieren, werde wahrscheinlich „ein paar Jahre dauern“, schätzt er. Aber man arbeite daran, "nah am Kunden zu sein“. So werden nach den ersten Erfahrungen „Optimierungen im Gastrobereich und in der Organisation“ vorgenommen. Und im Hinblick auf die Sommermonate soll im historischen Hof der Papierfabrik auch ein Gastgarten eingerichtet werden.

