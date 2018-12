Ursachenermittlung nach Brand mit zwei Toten .

Nach dem Brand mit zwei Toten am späten Dienstagnachmittag in Klein-Neusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Stefanitag die Ursachenermittlung angelaufen. In einem Einfamilienhaus waren eine 80-Jährige und ihr 56 Jahre alter Sohn, der im Rollstuhl saß, ums Leben gekommen. Die Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.