Höflein: Mit Sonnenenergie zu mehr Unabhägigkeit

In Zusammenarbeit mit Irene Schrenk vom Energiepark Bruck wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket zum Klimaschutz erstellt. Höflein - neben Göttlesbrunn und Bruck - als eine von drei Modellgemeinden in der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) geht nun mit der Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlagen an die Realisierung einer der zehn erarbeiteten Maßnahmen.

Dazu hat der Gemeinderat der Errichtung je einer Anlage am Dach des Bauhofes und der Feuerwehr zugestimmt. Beide Anlagen werden gemeinsam an die 70KW Leistung liefern. Was bedeutet, dass nach Fertigstellung der Arbeiten damit 75 Prozent des Stroms der öffentlichen Gebäude der Gemeinde erzeugt werden soll. Im Rahmen einer, von der KEM durchgeführten Ausschreibung, hat die Firma Nikko aus Baden den Zuschlag erhalten. Die Kosten werden sich abzüglich der Fördermittel auf ca. 70.000 Euro belaufen.

Bürgermeister Otto Auer (ÖVP) forciert den Baubeginn. „Wir starten in diesem Herbst, da wir im Frühjahr bereits die volle Leistung nutzen wollen.“