Region rund um Mannersdorf rüstet sich gegen die Klimakrise

Die Gemeinden stellten ein 10-Punkte Programm an "Klimawandelanpassungsmaßnahmen auf die Beine. Das Kürzel „KLAR“ steht nämlich für den etwas sperrigen Namen Klimawandel-Anpassungsregion. Das Programm enthält wichtige Inhalte zu den Themen Ortsentwicklung, klimafittes grünes Umland beispielsweise Windschutzgürtel, die Pflanzung von Bäumen in Siedlungen und einige mehr. Auch sollen Radwegnetze und Fußgängerverbindungen geschaffen werden. Kurt Wimmer (ÖVP), Bürgermeister der Gemeinde Götzendorf erläutert gegenüber der NÖN: „Götzendorf erhofft sich eine fachkundige und professionelle Betreuung bei wichtigen Umwelt- und Klimaschutzprojekten, die auf die teilnehmenden Gemeinden zugeschnitten sind.“

Derzeit befindet sich das KLAR-Projekt in der sogenannten Konzeptphase, die von Herbst 2023 bis Frühling 2024 andauern wird. Bürgermeister der Gemeinde Trautmannsdorf Johann Laa (ÖVP) gibt an, dass in der sogenannten „KLAR!-Ideenbörse“ alle Vorschläge gesammelt und diskutiert werden. Eingebettet ist das gesamte Projekt in ein umfassendes Rahmenprogramm: So wird es beispielsweise im Frühjahr ein Kabarett zum Thema Klimawandel „Der 8.te Tag“ von Hans-Peter Arzberger oder auch einen Foto bzw. Malwettbewerb für Schüler geben.