Region Carnuntum setzt auf „nachhaltigen Tourismus“

„Im Gegensatz zu anderen Regionen in Kärnten und der Steiermark blieb die Region Carnuntum-Marchfeld glücklicherweise von großen klimawandelbedingten Katastrophen wie Starkregen und Hochwasser weitgehend verschont und auch der befürchtete Rekordsommer blieb bisher aus“, atmet Margit Neubauer erleichtert durch. Die Leiterin des Tourismusbüros von „Donau Niederösterreich“ in Petronell-Carnuntum hält jedoch fest, dass keine Region von „Klimakatastrophen gefeit ist“. Das werde Auswirkungen auf den Sommertourismus haben, ist Neubauer überzeugt.

In der Region Carnuntum und dem Marchfeld im Nachbarbezirk Gänserndorf setzt man laut der Expertin „bereits verstärkt auf nachhaltigen Tourismus“. „Wir sind uns bewusst, dass Hitze und extreme Temperaturen die Gäste belasten können“, hält sie fest. Mit schattigen Ruhezonen sowie hitzeverträglichen Pflanzen oder überdachten Rastplätzen bei der Konzeption von Rad- und Wanderwegen versucht man dieser Herausforderung gerecht zu werden. Zudem kann sich Neubauer durchaus vorstellen, dass die ein oder andere Veranstaltung „vielleicht in kühleren Monaten“ verlegt werden sollte.

Margit Neubauer, Leiterin des Tourismusbüros von „Donau Niederösterreich“ in Petronell-Carnuntum. Foto: Tourismusbüro Carnuntum-Marchfeld

In Summe wäre man in der Region dank Nationalpark Donau-Auen oder Ausflugszielen wie der Römerstadt Carnuntum durchaus wetter- und hitzeunabhängig aufgestellt. „Unsere Gasthäuser und Heurigenbetriebe wissen längst, dass kulinarische Outdoor-Erlebnisse in Zukunft nur mehr in gut beschatteten Gastgärten möglich sein werden und stellen sich darauf ein“, weiß Neubauer.

Öffentliche Anreise sollte attraktiver werden

Der Klimawandel spielt auch bereits eine „bedeutende Rolle“ für den Badener Tourismus. „Baden, als Kurort und beliebte Urlaubsdestination, ist stark von seinem natürlichen Umfeld abhängig, insbesondere von den Thermalquellen und seiner schönen Landschaft“, konstatiert Julia Meinhold von der „Touristen Information Baden“. Mit „Baden Mobil“ übernehme die Stadt nun eine Vorbildfunktion im österreichischen Tourismus. Dabei handle es sich um ein Multi-Mobilitätskonzept, welches von der „bequemen Anreise bis hin zur flexiblen innerstädtischen Fortbewegung“ reiche und die Lebensqualität steigere.

Auch Meinhold streicht die Bedeutung eines nachhaltigen Tourismus hervor. Im Kern des Geschäftsmodells solle ein nachhaltiger Ansatz stehen. Tourismusunternehmen müssten sich also darum bemühen, Umweltauswirkungen zu minimieren, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und die Erhaltung von Natur und Kultur zu fördern. „Auch sollte die Attraktivität der öffentlichen Anreise im Nächtigungs- und Ausflugstourismus verbessert werden“, sagt die Touristikerin.