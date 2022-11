Ausweg heißt Neubau

Die Geschichte mit der Brucker Veranstaltungshalle ist schon lange keine ruhmreiche. Die Stadthalle fungiert seit Jahrzehnten als einzige Location in dieser Größenordnung in der Bezirkshauptstadt.

Tatsächlich ist das zentrumsnahe Lokal aber seit vielen Jahren kein Aushängeschild mehr. Investitionen können bei diesem Gebäude aber bestenfalls Kosmetik sein.

Seit Sylvia Tachere als Pächterin gekündigt hat, ist die Sache noch deutlich brisanter geworden. Denn der geplante Nachfolger sprang wieder ab und mit der Nummer zwei beim Hearing kam die Gemeinde offenbar bis heute auf keinen grünen Zweig.

Letztendlich kam nach Monaten des Hin und Her der Entschluss, die Halle als Gemeinde selbst zu führen. Soll so sein – auch wenn es an der Betriebsstättengenehmigung nur vorübergehend scheitert: Letztendlich kann der einzige Ausweg aus der Misere aber nur ein Neubau einer Halle sein.