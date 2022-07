Bevölkerung entscheidet

Das ging verhältnismäßig schnell. Die Gemeinde Enzersdorf-Margarethen hat für das Bistro in Margarethen bereits neue Pächter gefunden. Das Lokal über dem Adeg-Markt war einer der großen Pläne der Gemeindeführung für den Ort.

Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Gastrobetriebe derzeit konfrontiert sind - allen voran, Personal zu finden – war es ein Glücksfall, dass die Neuübernahme so rasch vonstatten gehen kann, nachdem der bisherige Pächter bekanntgab, sich zurückzuziehen.

Wie sich das Lokal in Zukunft hält, wird in erster Linie davon abhängen, wie es von der örtlichen Bevölkerung angenommen wird. Zumal auch das Angebot von Essen auf Rädern nunmehr nicht mehr in den Bistro-Betrieb eingegliedert ist. Wie so oft, wird sich im laufenden Betrieb zeigen, ob die Bevölkerung den Bedarf für ein Lokal am Dorfplatz langfristig ebenso sieht wie die Gemeinde.