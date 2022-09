Das darf nicht passieren

Das ganze Ausmaß des Schadens ist noch gar nicht bekannt, doch das Wort „Katastrophe“ ist definitiv keine Übertreibung. Auf einer Länge von sechs Kilometer zwischen Götzendorf und Sarasdorf wurde in der Leitha jegliches Fischleben ausgehaucht.

Der Revierpächter, die Österreichische Fischereigesellschaft, wurde um sieben Jahre an Bewirtschaftung gebracht. Das Ökosystem muss nun erneut von null an aufgebaut werden. Ursache der Katastrophe dürfte eine unsachgemäße Entsorgung eines Insektenschutzmittels gewesen sein.

Dass es in der heutigen Zeit, in der Informationen – etwa zur richtigen Entsorgung potenziell gefährlicher Mittel – per Knopfdruck verfügbar sind, zu derartigem Fehlverhalten kommen kann, ist unverständlich. Gerade im Hinblick auf die entscheidende Koexistenz des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung, darf so etwas einfach nicht passieren.