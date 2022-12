Die Augen auf den Boden

Ein falscher Schritt und schon heißt es Wäscheklammer auf die Nase und Schuhsohle geputzt. In Bruck, aber mit Sicherheit nicht nur hier, sorgen liegengelassene Hundehaufen einmal mehr für Ärger. Wer steigt schon gerne in die Notdurft der besten Freunde des Menschen?

Niemand, auch kein Hundebesitzer. Und dennoch gibt es Unbelehrbare, die das „Sackerl fürs Gackerl“ lieber links liegen lassen, anstatt es beim Spaziergang in der Stadt mitzunehmen und letztlich einzusetzen. Eine Verallgemeinerung wäre an dieser Stelle natürlich völlig fehl am Platz. Der Großteil der Hundehalter verhält sich vorbildlich, aber eben nicht alle.

Das ist ärgerlich, denn ein funktionierendes Miteinander kann nur gemeinsam gelingen. Hier sind alle gefordert, sich an der eigenen Nase zu nehmen. Denn sonst gilt: Augen auf den Boden, um stinkenden Hindernissen ausweichen zu können.