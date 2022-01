Gebäude mit Charakter

Alte Gebäude im Stadtkern sind für viele Gemeinden eine Last. Lange Zeit war das auch in Bruck bei der Burg und beim Rathaus der Fall. Dem hartnäckigen Einsatz des damaligen Bürgermeisters Richard Hemmer ist es zu verdanken, dass beide zu zeitgemäßen Schmuckstücken wurden – und mittlerweile beide als „vorbildliche Bauten“ ausgezeichnet wurden.

Es ist nämlich nicht nur teurer und aufwendiger, in alte Bausubstanz zu investieren. Wenn man die beiden Großprojekte in der Brucker Innenstadt ansieht, erkennt man eindeutig: Es lohnt sich auch. Und nicht nur, weil man dafür mit Baupreisen ausgezeichnet wird (was natürlich erfreulich und verdient ist).

Sondern vor allem, weil es den Stadtkern massiv aufwertet. Die Burg und das Rathaus haben alle Annehmlichkeiten eines modernen Gebäudes, sie haben aber auch Charakter, wie ihn ein Neubau niemals haben kann.