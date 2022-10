Gegenseitig akzeptieren

Sprengungen und Erschütterungen sind all jenen, die in der Nähe des Truppenübungsplatzes leben, nicht fremd. Der Eindruck, dass in unmittelbarer Nähe Bomben abgeworfen werden, gehört seit jeher dazu. Der Truppenübungsplatz hat in den letzten Jahrzehnten aber auch an Bedeutung als Ausbildungsstätte innerhalb des Bundesheeres gewonnen.

Im Sinne eines guten Auskommens mit den Anrainern wäre eine Einhaltung von gewissen Ruhezeiten, zumindest an manchen Tagen in den Abend- und Nachtstunden allerdings hilfreich. Schließlich hat man als Bewohner auch das Recht, hin und wieder einen ruhigen Abend in seinen vier Wänden zu genießen. Darüber hinaus muss man allerdings zur Kenntnis nehmen, dass der Truppenübungsplatz, wie der Name schon sagt, eben dafür gemacht ist, dass Soldaten auf ihre Einsätze vorbereitet werden. Und dazu gehört nun einmal Bombenlärm.