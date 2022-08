Gegentore als Hauptmanko

Mit der Offensive gewinnt man Spiele, mit der Abwehr Meisterschaften. Eine abgedroschene Fußballerweisheit, aber sie hat oftmals ihre Berechtigung. Die Brucker sollten sich das zu Herzen nehmen. Bei acht Gegentoren in drei Partien schrillen nämlich schon die Alarmsirenen.

In der Vorsaison war der Start in die Meisterschaft ähnlich und die Bilanz war im Endeffekt ein Vorbote für ein schwieriges Jahr. Nach drei Runden standen drei Punkte zu Buche. Gegentore: Sieben!

Die Corona-Abbruchsaison nur ein Jahr davor zeigte aber, wie es gehen kann. Erst im siebenten Spiel kassierte Bruck das achte Gegentor. Nach drei Runden hatte die Santner-Elf sechs Punkte am Konto und lag auf dem zweiten Rang. Dort stand man übrigens auch beim frühzeitigen Saisonende nach neun Spielen. Also: Eine stärkere Abwehr verspricht den Aufwärtstrend in der Tabelle.