Geld für Therapie

Die Coronakrise wirkt bei den Jugendlichen wohl noch lange nach.

Im Bezirk gibt es zum Glück ein starkes Netz an Sozialarbeitern des Regionalentwicklungsvereins Römerland Carnuntum. Hier wurde der Bedarf an Betreuungsangeboten für die Jugend erkannt, lange bevor von Corona überhaupt die Rede war. An sie konnten sich die Jugendlichen auch während der Lockdowns wenden. Dennoch wird es wohl in manchen Fällen nicht genügen, Ansprechpersonen vor Ort zu haben. Die Gemeinden tun also, was sie können, um Hilfestellungen zu geben.

Für viele junge Menschen, denen in den letzten Jahren die Stabilität gefehlt hat, ist eine weiterführende Betreuung nötig, sprich Therapieplätze und Plätze im Bereich der Jugendpsychiatrie. Und daran mangelt es eklatant. Hierfür braucht es Investitionen des Bundes im großen Stil, damit in akuten Fällen rasch geholfen werden kann.