Gemeinden haben genug Belastungen

Die beiden Gymnasien in Bruck und Schwechat platzen einmal mehr aus allen Nähten. Und das, obwohl die Renovierung und Erweiterung in beiden Schulen noch gar nicht lange her ist. In Bruck ist der Umbau seit nicht einmal drei Jahren abgeschlossen.

Vorausschauende Planung sieht also anders aus. Solange es keine Anreize gibt, damit Eltern und Schüler auch die Vorteile der Mittelschulen sehen, werden die Kinder weiter in die Gymnasien drängen. Ein weiterer Standort wäre laut Bildungsdirektion für den Raum südöstlich von Wien sogar vorgesehen.

Dass der Bund die Grundstücke für einen Neu- oder Zubau aber nur geschenkt nehmen will, ist nicht akzeptabel. Die Gemeinden haben – gerade in Zeiten wie diesen – schon genügend Belastungen zu stemmen. Hier eine kategorische Haltung einzunehmen, verzögert nur die Lösung dieses offensichtlichen Problems.

