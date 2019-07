Es gibt kaum eine Gemeinde in der Region, die den Durchzugsverkehr so sehr zu spüren bekommt wie die Stadt Hainburg. Auf einer Seite durch die Donau, auf der anderen Seite durch den Berg eingeengt, hat sich noch keine geeignete Umfahrungsstrecke für die B9 gefunden, die die Mittelalterstadt entlasten könnte.

Dabei kommt nicht zuletzt die historische Substanz zu Schaden. Denn, immer wieder beschädigen Lkw das Wienertor, jenes Nadelöhr, durch das sich alle Fahrzeuge auf dem Weg von der Slowakei nach Wien und umgekehrt täglich zwängen. Die großräumige Alternativroute über die Spange Kittsee auf die A4 wird hingegen kaum genutzt.

Am meisten leidet aber freilich die Lebensqualität unter der Verkehrsbelastung. Die Hainburger haben also völlig recht: Eine regionale Lösung muss her. Doch es liegt an ihnen, dafür entsprechenden Druck aufzubauen. Ohne Aufforderung wird sich niemand um die Hainburger Probleme kümmern.

