Helfende Hände

Manchmal hat man den Eindruck, dass Neid und Missgunst zu oft zum Vorschein kommen, wenn es darum geht, wie der Wohlstand in unserem Land verteilt ist. Die Vorweihnachtszeit hat aber eindrucksvoll gezeigt, wie viele Menschen das Herz am rechten Fleck haben. Als Beleg dafür dienen die Hilfsaktionen, die allein im Brucker Bezirk in den letzten Tagen vor Weihnachten gestartet wurden. Ob es zwei Wildungsmaurer Familien sind, die zusammen 9.400 Euro für ein Kinderhospiz aufstellen, oder eine private Initiative in Bruck, die kurzerhand mehr als 1.000 Euro für das Kinderheim von Pro Juventute sammelt, oder ein Installateur in Götzendorf, der einer Familie eine kostenlose Gasleitung ins jüngst eingestürzte Haus legt. Die Beispiele zeigen, dass der Zusammenhalt da ist, wenn er gebraucht wird. Und sie machen Hoffnung, dass die helfenden Hände auch in Krisenzeiten unterm Jahr ausgestreckt werden.

Rekordspende 9.400 Euro für Kinderhospiz Wildungsmauer