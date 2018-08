Das ehemalige „Ulrichsheim“ in Hainburg sorgt wieder einmal für Aufregung. Das frühere Pflegeheim ist derzeit in einem Zustand, in dem es schlicht nicht bewohnbar ist. Fenster sind eingeschlagen, Müll türmt sich, Sanitärräume sind teils nicht benutzbar. Will man es künftig nutzen, müsste man eigentlich erst ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das ehemalige Pflegeheim befindet sich in Privatbesitz. Dafür Mieter zu finden, wäre unter normalen Umständen wohl kaum möglich.

Als Unterkunft für Asylwerber wurde es nun aber doch für tauglich befunden. Nachdem im Juli die letzten Asylwerber ausgezogen sind, sollen demnächst 60 neue Flüchtlinge dort einquartiert werden. Abgesehen davon, dass diese Pläne wie erwartet eine politische Kontroverse ausgelöst haben, regt sich in der Stadt der Widerstand gegen die Pläne für die Neubelegung des Quartiers.

Das Problem ist allerdings nicht, dass Asylwerber einziehen sollen. Das Problem ist, dass das Gebäude im derzeitigen Zustand für niemanden eine adäquate Unterkunft darstellt.