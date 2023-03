Wenngleich man nicht das Gefühl hat, dass sich in den letzten Jahren viele mit besonderem Einsatz um den Zustand der Innenstadt gekümmert haben, so zeigt sich doch eines ganz deutlich: Die Zukunft der Innenstadt lässt viele nicht kalt.

In der Vergangenheit gab es zumindest einen Verein, der sich um eine Belebung bemühte. Allein damit kann man freilich auch nicht viel ausrichten. Auch die Stadt kann allein nicht das Ruder herumreißen. Es stimmt schon, dass es hier in erster Linie möglich ist, Anreize zu schaffen. Zudem wird die Gemeinde unter den gegebenen Umstände auch kein Vermögen in eine Umgestaltung der Fuzo stecken (können).

Was aber notwendig wäre, ist eine grundsätzliche Überlegung, wohin man mit der Innenstadt-Entwicklung überhaupt will. Dafür müssten einmal alle an einen Tisch geholt werden. Ohne Vision ist es nämlich auch schwer, Maßnahmen zu setzen.