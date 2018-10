Der Wolfsthaler Teich tritt bei starkem Regen schnell über die Ufer. Die Folgen sind jedes Mal dramatisch: Ein ganzer Ortsteil wird regelrecht geflutet.

Nun liegt seit geraumer Zeit ein fertiges Projekt auf dem Tisch, das in diesem Bereich für ausreichend Schutz vor Überflutungen sorgen soll. Sogar die Finanzierung dafür steht. Bislang scheiterte die Umsetzung lediglich an einem Schlüsselgrundstück, das die Gemeinde dafür von Albrecht Konradsheim kaufen müsste. Nun sind Gerüchte entstanden, denen zufolge Konradsheim im Gegenzug ein riesiges Wohnbauprojekt umsetzen will. Dieser dementiert entschieden. Für die Gemeinde käme ein solches Siedlungsprojekt jedenfalls gar nicht infrage. Ist etwas Wahres dran, könnte die Pattstellung den Hochwasser-Schutz also noch auf lange Sicht verzögern.

Wenn diese Gerüchte tatsächlich aus der Luft gegriffen sind, dann ist es hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis mit dem Hochwasserschutz begonnen werden kann. Die Geduld der Anrainer, die bei Starkregen regelmäßig untergehen, wurde lange genug strapaziert.