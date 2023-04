Bad-Genuss ist etwas wert

Die Stadtgemeinde Bruck erhöht nun doch die Eintrittsgebühren für das Parkbad. Rund 30 Prozent mehr kosten die Karten für den Tageseintritt oder für die ganze Saison heuer. Damit kommt die Stadt nun doch einer Forderung des Landes nach. Die Teuerung habe letztendlich den Ausschlag gegeben, dass man sich nicht länger dagegen sträuben konnte, lautet die Argumentation.

Tatsache ist, dass Einrichtungen wie Freibäder die Gemeindekassen stark belasten. Rund 400.000 Euro buttert Bruck jedes Jahr in die Erhaltung. Der Aufwand, ein solches Bad in einen ansprechenden Zustand zu bringen und zu halten, ist hoch. Einerseits ist die Technik teuer, andererseits sind es natürlich die Personalkosten. Dass eine Gemeinde in der Größe von Bruck ein solches Angebot für seine Bevölkerung hat, ist dennoch wichtig und wird auch von vielen geschätzt. Und dieser Genuss muss einem auch etwas wert sein.