Dreikampf bis zum Ende

Sechs Runden sind in der 2. Klasse Ost noch zu spielen. Der ATSV Fischamend ist nach wie vor vorne und hat einen kleinen Polster von fünf Punkten vorzuweisen.

In der Regel sollte das für den Meistertitel reichen. Denn die Mannschaft von Coach Günther Kastner ist sehr gut in Schuss und zeigt nur wenige Schwächen.

Dass der Käse trotzdem nicht gegessen ist, liegt an den starken Verfolgern. Prellenkirchen und Höflein haben ihre Titelansprüche untermauert und sind punktemäßig in der Rückrunde mit dem Leader sogar gleichauf.

Jetzt kommt es darauf an, wer die Nerven bewahren kann. Fischamend hat sowohl gegen Prellenkirchen als auch gegen Höflein das direkte Duell zu bestreiten. Hier sollte sich endgültig entscheiden, wer sich das Aufstiegsticket sichern wird.

Was für die Fischamender spricht: Im Herbst blieb man in diesen Duellen cool. In Höflein reichte es zu einem 0:0, Prellenkirchen wurde mit 1:0 besiegt.