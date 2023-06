Dringend nötige Initiative

Die technische Entwicklung schreitet rasend schnell voran. Allein, was sich im Bereich der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren getan hat, macht sprachlos - zumindest Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche ist es völlig normal. Sie kennen keine analogere Welt als diese. Das sichtbarste Zeichen dafür, ist das Smartphone, das mittlerweile schon Volksschüler scheinbar permament in der Hand halten.

Tatsächlich machen die digitalen Errungengschaften vieles einfacher. Sie bergen aber auch Gefahren - vor allem für junge Menschen, die sich zum Teil über Social Media-Auftritte definieren. Psychische Probleme nehmen zu, wie in den Bildungseinrichtungen bereits bemerkt wird, leiden sogar die motorischen Fähigkeiten der Kinder unter der andauernden Zweidimensionalität. Die Aktionswoche „Connect with Care“, die die Brucker Schulen und Kindergärten daher heuer starten, ist eine dringend notwendige Initiative. Sie wird wohl das Problem noch nicht lösen, aber immerhin ist es ein guter Anfang.