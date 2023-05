Es braucht Neuzugänge

Der ASK Mannersdorf steht vor einem Herzschlagfinish. Mit Spratzern und Kilb stehen noch die direkten Duelle um den Abstieg ins Haus. Aber auch die Spiele gegen Waidhofen (= der nächste Gegner) und St. Pölten Juniors zählen noch zu den Sechs-Punkte-Partien.

Mit anderen Worten: Wenn der ASK hier kräftig zuschlägt, bleibt man in der Liga. Zwei Siege könnten mit Glück reichen, drei wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vorausgesetzt natürlich, es gibt nur einen Absteiger.

Im Idealfall bleibt der ASK in der Liga. Und dann? Mannersdorf muss sich wohl komplett hinterfragen. Das 0:8 in Schrems war keine Eintagsfliege, sondern bereits das vierte Debakel in dieser Kategorie. Die Mannschaft muss im Sommer gehörig aufgestockt werden. Es braucht wohl drei, vier starke Neuzugänge. Sonst wird auch die nächste Saison zur Zitterpartie.