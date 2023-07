Es gibt viel zu tun

Die Radlobby Bruck hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für Radfahrer in der Region zu verbessern. Nach dem Umbenennung von Carnuntum auf Bruck wollen Wolfgang Hohenauer und seine Mitstreiter nun durchstarten. Sie setzen einerseits auf Bewusstseinsbildung, andererseits wollen sie bei den Entscheidungsträgern den Hebel für bessere Verbindungen ansetzen.

Vor allem im Fokus steht dabei das Alltagsradeln. Wenn die Hälfte der Fahrten, die wir zurücklegen, unter fünf Kilometer weit ist, dann ist das Potenzial für den Umstieg auf die gesündere und gleichzeitig umweltfreundlichere Fortbewegungsart groß. Aber gerade hier gibt es in der Region noch viel zu tun. Radwege gibt es zwar viele, meist handelt es sich dabei aber lediglich um beschilderte Feldwege - was fürs Freizeitradeln und für touristische Zwecke auch durchaus in Ordnung ist. Will man aber dafür sorgen, dass das Rad auf Kürzeststrecken das Auto ersetzen kann, muss man schnelle, gute Verbindungen für Radfahrer schaffen. Und die sind derzeit noch Mangelware.