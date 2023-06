Es ist noch ein weiter Weg

Die Stadt hat am vergangenen Wochenende bunte Zeichen gesetzt. Mit dem fast einstimmigen Beschluss für das „Manifest der Vielfalt“ will Bruck zeigen, dass es tolerant und weltoffen ist und der Diskriminierung aktiv entgegentritt. Ein permanentes Symbol dafür soll der nunmehr regenbogenfarben bemalte Stadtbogen am Körnerplatz darstellen. Es ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einem Bruck, das ganz nach seinem Markenspruch „Lebenswert von A bis Z“ künftig für wirklich alle lebenswert sein will.

Dass es viele junge Menschen gibt, die sich mit dem Thema bereitwillig auseinandersetzen, wurde in der Ausstellung „Identities“ des Brucker Gymnasiums deutlich. Ansonsten ist es dahin freilich noch ein weiter und wahrscheinlich steiniger Weg. Allein die Tatsache, wie heftig umstritten das Thema noch immer in der Bevölkerung ist, zeigt jedenfalls, wie wichtig eine Auseinandersetzung damit ist.