Freiwillige Lebensretter

Geht es einmal um Leben und Tod, dann ist Zeit einer der entscheidendsten Komponenten. Die Notfallversorgung durch das Rote Kreuz und mitunter andere freiwillig organisierte Einsatzorganisationen ist gerade im Bezirk Bruck abgedeckt. Dennoch dauerte es manchmal seine Zeit, bis ein Rettungswagen vor Ort ist.

Und hier kommen die sogenannten „First Responder“ ins Spiel. Sie sind ausgebildete Rettungssanitäter, die beim jeweiligen Roten Kreuz engagiert sind. Natürlich ehrenamtlich, neben ihrem eigentlichen Beruf. Zusätzlich finden sich nun immer mehr Helfer, die in ihrem Dienst für die Allgemeinheit noch einen Schritt weiter gehen.

Sie kommen aus dem Ort und stehen in ihrer Freizeit als Ersthelfer in der Not parat und werden mit der Rettung zeitgleich alarmiert. Die „First Responder“ können also in manchen Fällen ein kritisches Zeitfenster schließen. Dafür gebührt allen „freiwilligen“ Lebensrettern Respekt und Anerkennung.