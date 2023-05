Beim Streetfood Festival in Bruck war der Andrang riesig. Und freilich waren auch die Gassen rundherum zugeparkt.

Brucks ÖVP-Sprecher Ronald Altmann leitet davon nun ab, dass unter dem Hauptplatz eine Tiefgarage errichtet werden sollte. Dieser Vorschlag verursacht nicht nur beim Verkehrsstadtrat mittleres Stirnrunzeln. Keine Frage, es wäre schon erfreulich, wenn der Hauptplatz mehr Grün und weniger Autos beherbergen würde. Aber das Geld wächst nicht auf Bäumen, wie die ÖVP sonst ja so gerne festhält. Und derzeit gibt es in Bruck definitiv andere dringende Projekte, für die man es verwenden sollte. Man denke nur an die Musikschule, die Gewässersanierung im Harrachpark oder eine neue Eventhalle.

Ganz abgesehen davon, sollte in Zeiten des Klimawandels nicht der erste Gedanke sein, wie man noch mehr Platz für Autos schaffen kann.