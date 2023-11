Gelungener Spagat

Historische Ortskerne wie jene in Bruck gehören geschützt. Das ist unumstritten. Denn sie machen auch den Charme aus. Doch Historie und Zukunft sollten sich dennoch nicht blockieren. Das war in der Vergangenheit zumindest im Hinblick auf die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen auf Dächern von Innenstadt-Häusern zu installieren, so.

Dank der Bemühungen des Brucker Energieparks in Verbindung mit der Gemeinde sowie dem Gestaltungsbeirat konnte eine Einigung mit dem sonst sehr strengen Bundesdenkmalamt getroffen werden. Photovoltaikanlagen sind demnach hofseitig möglich, in Nebenstraßen auch straßenseitig. Voraussetzung ist nur die Verwendung einer „full-black“-Anlage, die optisch einen ruhigeren Eindruck vermitteln.

Gerade bei alten Gebäuden können sich Solarwerke finanziell rasch rentieren, da sie langfristig Stromkosten sparen. Mit der nun getroffenen Einigung ist der Spagat zwischen Geschichte und einem zukunftsfähigen Modell durchaus gelungen.