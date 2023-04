Gemeinsam statt einsam

Fußballvereine in der Krise. Um diese Jahreszeit ist das mittlerweile zum Klassiker geworden. Der ASV Petronell stellte zum Beispiel im Juni 2018 den Spielbetrieb ein. Letztes Jahr war es der FK Hainburg, der freiwillig in der 2. Klasse Ost den Neuanfang startete.

Und jetzt stehen gleich drei Klubs im Rampenlicht. Zum einen bangt der USC Wilfleinsdorf um seine Zukunft und lädt am Freitag zur Dringlichkeitssitzung. Zum anderen wollen wenige Kilometer weiter der SC Sarasdorf und der SV Stixneusiedl eine Spielgemeinschaft gründen.

Auch wenn es weh tut, wenn dadurch eine Mannschaft weniger in der 2. Klasse Ost spielen wird, so ist die Kooperation dennoch zu begrüßen. Denn was wäre die Alternative? Dass etwa beide Klubs früher oder (wenig) später die Segel streichen? Das kann im Sinne des Fußballs auch nicht das optimale Ziel sein.