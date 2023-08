Geschichte vor der Haustür

Jeder kennt es, aber nur wenige wissen wirklich etwas darüber. Das Harrach'sche Schloss Prugg in der Bezirkshauptstadt Bruck. Von weitem bildet es einen imposanten Anblick, doch die Zeichen der Zeit nagen an den alten Gemäuern. Das will Eigentümer Beppo Harrach ändern und investiert.

Allerdings nicht nur in die Restaurierung des geschichtsträchtigen Schlosses, sondern auch in deren Öffnung nach außen. Vorerst setzt Harrach dabei auf regelmäßige Führungen, die in zwei Stunden einen Einblick in das Leben von damals geben. Doch langfristig will der Schlossherr sein Familienerbe einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.

So soll das Schloss Prugg zu einem Museum werden. Bis dahin wird es zwar noch eine Weile dauern, doch die Pläne sind vielsagend. Harrachs Ansinnen ist begrüßenswert und wird Geschichte erlebbar machen - und zwar jene direkt vor der Haustüre.