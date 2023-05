Gesundheit muss vorgehen

Viele, die schon ihr ganzes Leben lang in der Nähe des Flughafens leben, hören die Flugzeuge gar nicht mehr. Man gewöhnt sich an das Geräusch. Dass das regelmäßige Dröhnen fehlt, fiel den allermeisten dann während der Corona-Krise aber merklich - und angenehm - auf.

Viele Gemeindevertreter und Bürgerinitiativen fordern seit langem, dass zumindest während der Nachtstunden Ruhe einkehren muss. Im Mediationsvertrag hat man sich seinerzeit lediglich darauf geeinigt, dass in der Nacht nur eine der beiden Pisten benutzt wird und dass die Zahl der Starts und Landungen gedeckelt wird. Angesichts von Klimakrise und Mehrfachbelastungen der Menschen in der Region wäre es aber an der Zeit, an ein paar Schrauben zu drehen. Wiewohl viele in der Region froh über die Nähe des Flughafens sind, nicht nur weil der Urlaub dadurch schneller beginnt, sondern vor allem auch, weil damit viele Arbeitsplätze verbunden sind: Die Gesundheit der Menschen, die hier leben, muss Vorrang haben.