Größere Lösung wäre wichtig

Im Bezirk haben schon mehrere Gemeinden versucht, einen Weg zu finden, um die eklatant steigenden Mietpreise für ihre Bürger nicht zur untragbaren Belastung werden zu lassen. Den Anfang machte damals Schwechat, nun wurden auch in Bruck und Fischamend Schritte gesetzt, um die Erhöhung des Richtwerts abzufedern. In Bruck friert man die Erhöhung etwa bei zwei Prozent ein, damit die Mieter nicht die volle Wucht der eigentlich vorgesehenen 8,6 Prozent zu spüren bekommen.

Das ist zwar ein wichtiger Schritt, um vor Ort zu helfen. Er greift aber aus mehreren Gründen zu kurz. So kann die Stadt diese Deckelung nur für die Gemeindebauten einführen. Das bringt eine Zusatzbelastung fürs Budget, was wiederum Kosten für die Allgemeinheit bedeuet. Für die anderen Mieter bleibt es aber bei den 8,6 Prozent. Es braucht also eine größere Lösung für alle Mieter in allen Gemeinden. Sonst führt sich das System der Richtwertmiete, das eigentlich für eine Begrenzung der Mieten sorgen soll, ad absurdum.