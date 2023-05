Jetzt heißt es dran bleiben

In den letzten Jahren war das Thema E-Mobilität in der Stadt eher zu einem leidigen geworden: Bei so gut wie jeder Anschaffung eines neuen Fahrzeugs wurde es letztendlich doch ein Verbrenner. Die Grünen und zum Teil auch die ÖVP monierten, dass es an der Zeit wäre, diese Philosophie zu überdenken. Die SPÖ argumentierte, warum es dieses Mal doch nicht die beste Lösung wäre.

Nun hat sich das Blatt gewendet - und zwar im großen Stil. Die Stadt kauft nicht ein Fahrzeug für den Bauhof, sondern gleich eine ganze Reihe. Und es sind alles E-Fahrzeuge. Sogar E-Lastenräder sind dabei und auch bei den dazugehörigen Ladestationen wird nicht gekleckert. Gerade für den Bauhof, dessen Fahrzeuge sich fast ausschließlich innerstädtisch bewegen, macht das absolut Sinn. Nicht zuletzt ausschlaggebend für die Trendwende sind entsprechende Förderungen. Jedenfalls hat man einen großen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Und das ist in Zeiten des Klimawandels das Entscheidende.