Kann nur der Anfang sein

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) dreht an einigen Schrauben, um die Busverbindungen in der Region für die Pendler und ab September auch für die Schüler zu verbessern. So wird es besonders im Schwechater Raum, aber etwa auch auf der Strecke Bruck-Simmering Taktverdichtungen geben. Das ist höchst erfreulich.

Wenn man die Pendler im größeren Stil zum Umstieg auf die Öffis bringen will - und zwar schon von ihrem Wohnort weg - dann kann das nur der Anfang sein. Die Bahnverbindungen nach Wien sind hier schon großteils gut aufgestellt. Bei den Busverbindungen innerhalb der Region gibt es aber noch jede Menge Aufholbedarf. Immerhin gibt es Ortschaften, an denen etwa an Sonntagen kein einziger Bus fährt. Hier braucht es auch Mikro-ÖV-Lösungen, denn, dass es nicht wirtschaftlich sein kann, wenn die großen Linienbusse die meiste Zeit leer unterwegs sind, leuchtet ein. So lange es aber kein gutes, komfortables Angebot gibt, werden sich die Menschen nicht aus der Komfortzone des Indidvidualverkehrs locken lassen.