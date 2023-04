Langfristig braucht es eine Lösung

Knapp 32.000 Euro klingen auf den ersten Blick überschaubar. Mit diesem Budget hat Bruck die Adaptierungen für eine Betriebsstättengenehmigung der Stadthalle durch Fremdfirmen abgedeckt. Dazu kommen Leistungen des Bauhofs, die zwar nicht extra kosten, aber auch nicht gratis sind.

Die SPÖ-Stadtführung um Bürgermeister Gerhard Weil hat die Arbeiten quasi im Alleingang durchgezogen, denn die Stadthalle soll aus ihrer Sicht weiter bestehen. Bei der Opposition, allen voran der ÖVP, ist man anderer Meinung. Tatsächlich ist die Stadthalle nicht mehr zeitgemäß.

Jede größere Investition, so auch die soeben umgesetzte, sind an sich hinterfragenswert. Gut, in diesem Fall wäre es kaum anders gegangen, da die Halle sonst nicht nutzbar gewesen wäre. Und dennoch: Langfristig braucht es eine andere Lösung.