„Logistik“ oder nicht

Die Hallen im Industriegebiet West sind schon fast fertig. Der erste Mieter richtet sich gerade ein. Nun hat der tschechische Immobilien-Entwickler CTP gegenüber der NÖN die Katze aus dem Sack gelassen, wer die anderen Mieter sein werden. Und einmal mehr betont, dass es sich bei dem Areal um keinen Logistik-Park handeln werde. Außer Toyota sind aber alle Firmen per Eigendefinition Logistiker. Tatsache ist, dass alle Mieter die Hallen in erster Linie als Lager und zur An- und Ablieferung von Waren nutzen werden. Und das ist es auch, was für die Bevölkerung entscheidend sein wird.

Berechtigt ist freilich das Argument, dass derartige Lager notwendig sind, solange die Bevölkerung ihren Konsumstil nicht ändert. Auch jenes, dass sich das Areal gleich neben der Autobahn befindet, ein Transit durch die Gemeinde also hoffentlich unwahrscheinlich ist. Diese Argumente von Anfang an vorzubringen, wäre ehrlicher gewesen.