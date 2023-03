Man spürt das Desinteresse

Die Fußgängerzone in der Brucker Innenstadt kämpft seit Langem mit fehlender Frequenz. Was einst eine belebte Einkaufsstraße im Zentrum war, ist in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive zu einem Problem-Standort geworden.

Freilich ist Bruck nicht die einzige Stadt, die mit Leerständen und mangelnder Frequenz in der Innenstadt zurechtkommen muss. In Bruck hat sich die Situation in den letzten Jahren aber noch einmal massiv verschärft. Leute trifft man dort nur vereinzelt. Die Zahl der Leerstände ist auf einem Allzeithoch. Und die Geschäfte, die es gibt, bilden nicht einmal annähernd das, was man einen Branchenmix nennt. Nun mag auch Corona dazu beigetragen haben, dass das wirtschaftliche Überleben in der Fuzo noch schwieriger geworden ist. Man spürt aber auch eindeutig, dass es seit der Auflösung der Werbegemeinschaft absolut niemanden mehr gibt, der sich für die Entwicklung der Kirchengasse interessiert.