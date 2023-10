Nachfrage zeigt Bedeutung

Mit zwei Gruppen wurde vor zehn Jahren der Anfang der Kooperation mit der Volkshilfe gemacht und das vorherige Hort-Angebot abgelöst. Das kostete Bürgermeister Gerhard Weil bei der Jubiläumsfeier fast einen Lacher: „Mit zwei Gruppen kommen wir schon lange nicht mehr aus.“ Zwischenzeitlich ist die Nachmittagsbetreuung auf zehn Gruppen in drei Einrichtungen angewachsen. Die Nachfrage ist also groß. Und das wird auch so bleiben bzw. sorgt der stetige Zuzug wohl noch für ein Ansteigen des Bedarfs.

Dass dadurch oder durch irgendein anderes Kinderbetreuungsangebot Beruf und Familie wirklich gänzlich vereinbar werden, ist freilich eine Illusion. Das können wahrscheinlich alle betroffenen Eltern bestätigen. Allerdings ist es ein wesentlicher Baustein dazu, dass beides möglich ist. Und das ist wiederum nach wie vor vor allem für Frauen ein wichtiger Schritt zur Chancengleichheit.