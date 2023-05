Neuanfang als Chance

Die Mannersdorfer sind so gut wie sicher abgestiegen und müssen auf ein Wunder in den letzten beiden Runden hoffen.

Sofern sich der ASK überhaupt noch diese Liga antun möchte. Die vergangenen Jahre in der vierthöchsten Spielklasse Österreichs waren für die Grün-Weißen kein einfaches Pflaster. Von Etablieren kann keine Rede sein: Mannersdorf kämpfte von Beginn weg unten mit. Und solch ein permanenter Klassenerhalts-Kampf ist zermürbend: Für die Mannschaft, den Verein und die Fans.

Natürlich wäre es extrem schade, wenn der ASK als einziger Bezirksvertreter absteigen muss. Aber der Neuanfang in der 2. Landesliga ist womöglich auch eine große Chance. Mannersdorfs Mannschaft kann sich in einer Liga tiefer viel einfacher fangen und festigen. Kehrt der Verein erst wieder auf die Erfolgsstraße zurück, könnte die daraus resultierende Eigendynamik in Zukunft einen Neuangriff auf die 1. Landesliga ermöglichen.