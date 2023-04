Ohne Auto nach Wien

Es wird noch viel Wasser die Leitha hinunterlaufen, bis die Flughafen-Spange der ÖBB tatsächlich fertig ist. Angepeilt wird das Jahr 2032 für die Inbetriebnahme. Bis dahin sind auch eine Reihe von Protesten aus Anrainergemeinden zu erwarten. Vor allem in Trautmannsdorf ist man mit der Errichtung einer weiteren Belastung in Sachen Lärm nicht glücklich. Das ist auch völlig verständlich.

Dass die Verbindung dennoch eine sinnvolle ist, kann man aber nicht von der Hand weisen. Und nicht nur für den Fernverkehr. Die Gemeinden entlang der Ostbahn werden künftig öffentlich so gut an Wien angebunden sein, wie keine andere Region – nicht nur von der Taktung her, sondern auch, weil man dann wählen kann, ob man den Hauptbahnhof oder Wien Mitte ansteuern möchte. Damit gibt es künftig fast keinen Grund mehr, mit dem Auto nach Wien zu fahren. Und das ist in Zeiten des Klimawandels eine gute Nachricht.