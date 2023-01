Transfers sind richtig

Seit dem Wiederaufstieg 2016 war der SC Göttlesbrunn in der 1. Klasse Ost vor allem eines: Einstellig! Tendenz eher Top-5 und in der ersten Corona-Abbruchsaison lag man sogar auf Platz eins. Nun überwintert man auf dem zehnten Tabellenplatz.

Natürlich ist das noch Grund zur Aufregung. Der Vorsprung auf Schlusslicht Kleinneusiedl beträgt 15 Punkte, auf den Vorletzten Schwadorf sind es acht.

Trotzdem ist es verständlich, dass der Verein an mehreren Transfer-Rädchen dreht, um sich zu rüsten. Der SC Göttlesbrunn ist seit Jahren ein Garant für beherzten Fußball, was gut ankommt und sich in den Zuschauerzahlen manifestiert.

Der Verein weiß aber, dass dies kein Dauerzustand sein muss. Wenn der Erfolg auf Dauer ausbleibt, würden das irgendwann auch die Fans. Und das wäre wohl ein Schuss, der wieder in Richtung 2. Klasse losgehen könnte.