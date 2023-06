Was lange währt, wird endlich gut

Es war ein Thema, das schon viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte unangetastet war: Der desolate Zustand vieler Gemeindewohnungen in Bruck. Von den fast 240 Wohnungen, die die Stadt vermietet, waren etliche schon so desolat, dass sie schlichtweg nicht mehr vermietet werden konnten. Die Leerstände gingen natürlich auf Kosten der Stadtkassa.

2021 hat Sozialstadträtin Sabine Simonich (SPÖ) das Problem in die Hand genommen. Und es blieb nicht bei der reinen Ankündigung und auch nicht bei einigen wenigen Wohnungen. Jedes Jahr wurden seither in der Jägerkaserne eine gute Handvoll Wohnungen generalüberholt. Heuer sind die letzten sechs von 18 dort an der Reihe. Pro Wohnung nimmt die Stadt dafür an die 50.000 Euro in die Hand - mit dem Effekt, wieder leistbaren Wohnraum zu schaffen und langfristig auch das Budget zu schonen.

Ein schönes Beispiel dafür, wie man - sachorientiert und ohne Selbstbeweihräucherung - Politik für die Bevölkerung machen kann.