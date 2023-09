Wichtiges Angebot für Familien

Der Zuzug in die Stadt ist nach wie vor ungebrochen. Großteils sind es junge Familien oder Paare, die ihren Wohnsitz nach Bruck verlagern. Für sie und ihre Kinder gibt es in der Schulstadt bereits viele Angebote. Für die Phase, in der die Verunsicherung bei vielen am größten ist, nämlich die Zeit der Schwangerschaft und die ersten Monate und Jahre mit Baby bzw. Kleinkind gab es nur vereinzelt und verstreut Hilfestellungen.

Genau da setzt das Familienzentrum, das die Stadträtinnen Lisa Miletich und Sabine Simonich gegründet haben, an. Es bietet Kurse und Angebote für die ganze Familie - von Eltern-Kind-Treffs über Geburtsvorbereitung bis hin zu Kreativkursen und Angeboten für Senioren. Besonders gefragt sind aber jene für besagte erste Zeit. Dafür eine Anlaufstelle zu haben, die nun noch dazu hell, freundlich und einladend gestaltet wurde, ist eine Bereicherung für junge Eltern. Und es macht die Stadt einmal mehr attraktiver für diese Zielgruppe.