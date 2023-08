Die letzten Wochen haben uns wieder einmal spüren lassen, dass der Klimawandel uns alle betrifft. Ist es in unserer Gegend eher die Hitze und Trockenheit, die uns immer häufiger zu schaffen macht, so sind andere Regionen von schweren Unwettern und veheerenden Regenfällen heimgesucht worden.

Jeder kann im Kleinen etwas beitragen, um dagegen anzukämpfen. So haben sich die Gemeinden Trautmannsdorf, Mannersdorf, Götzendorf, Hof und Au zusammengetan, um als KLAR!-Region gemeinsam Maßnahmen umzusetzen. Die etwas unklare Abkürzung steht dafür, dass diese Region Klimaschutz-Maßnahmen setzt. Und da hat sich bereits einiges getan. So hat etwa Trautmannsdorf einen wegweisenden neuen Bebauungsplan erstellt, der ein ganzes Bündel an klimaschonenden Maßnahmen enthält. Daran sieht man, dass gerade auf Gemeinde- und Regionsebene viele Hebel vorhanden sind, die es auszunutzen gilt. Prädikat: Zur Nachahmung empfohlen.