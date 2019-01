Die Bad Deutsch Altenburger Anrainer beim Steinbruch am Pfaffenberg haben lange ruhig in Kauf genommen, dass sie durch die Abbauarbeiten sowohl mit Lärm als auch mit Staub leben müssen.

Seit einiger Zeit reicht es ihnen aber. Eine Bürgerinitiative kämpft vor allem gegen die Staubbelastung. Nun hat eine Messung, die die Gemeinde bei einem unabhängigen Institut in Auftrag gegeben hat, Fakten geliefert. Demnach ist die Staubbelastung an verschiedenen Orten in Bad Deutsch Altenburg mitunter sehr unterschiedlich hoch. Vor allem aber, staubt es – wie zu erwarten war – nicht immer gleich stark. Der Mittelwert liegt dennoch noch immer innerhalb der Toleranzgrenze, wenngleich auch hier eine Steigerung verzeichnet wurde.

Für die Anrainer ist letztendlich aber freilich nicht der Mittelwert entscheidend. Der ist ein rein statistischer Wert. Sie leiden zu den Spitzenzeiten der Staubbelastung am meisten. Und genau dann brauchen sie auch Unterstützung.