Mühsam, aber notwendig

Ab 27. Februar geht es wieder los. Die EVN nimmt die Baustelle in der Brucker Innenstadt nach der Winterpause wieder auf. Die Arbeiten haben von Anfang an länger gedauert, als ursprünglich veranschlagt gewesen war. So haben beispielsweise die zahlreichen Einbauten in der Hainburger Straße den Fortschritt eingebremst. Nun soll aber Ende Februar am Kreuzungspunkt der Stefaniegasse mit der Johngasse und der Schillerstraße wieder gegraben werden.

Allein schon die dafür nötige Änderung der Einbahnregelung und die Tatsache, dass sich dort unter anderem die Gesundheitskasse und das Ärztezentrum befinden, versprechen ein gewisses Maß an Verkehrschaos. Von Verkehrsteilnehmern und Anrainern ist also Geduld gefragt. Immerhin dient die Baustelle einer höchst sinnvollen Maßnahme. Am Ende des Jahres sollten alle Innenstadt-Bewohner, die das wollen, ans Fernwärmenetz angeschlossen sein.